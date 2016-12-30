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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Авто » Пять автомобилей ожидают въезда в Россию в МАПП «Лотта»
 
 
 
 
04 Января 2017 года, 15:10

Пять автомобилей ожидают въезда в Россию в МАПП «Лотта»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 15:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию движение свободно. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

В МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 4 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 5  автомобилей. В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 1 транспортное средство.

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