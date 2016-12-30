Пять автомобилей ожидают въезда в Россию в МАПП «Лотта»

04 Января 2017 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 15:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию движение свободно. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

В МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 4 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 5 автомобилей. В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 1 транспортное средство.