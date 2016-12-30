В Мурманске на Рождество ограничат движение транспорта

06 Января 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ – В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Рождества Христова, будет перекрыто движение всех видов транспорта и освобождены от автотранспорта с 18 часов 6 января до 6 часов 7 января:

– улица Зеленая;

– переулок Терский, от улицы Карла Либкнехта до дома №6 по улице Пищевиков;

– Верхне-Ростинское шоссе, от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев-североморцев;

– улица Торцева.