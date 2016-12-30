Закрыт проезд сразу на нескольких трассах Мурманской области

06 Января 2017 года, 18:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Из-за погодных условий в настоящий момент закрыт проезд по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезда к Териберке. Об этом сообщает Мурманскавтодор.

Также ввиду сложных условий закрыт участок федеральной автодороги Р-21 «Кола», а именно 1470 - 1510 километр: от Заозерска до Спутника.

«Териберка-Мурманск: в 14:00 добрались до Мурманска с небольшими приключениями, но в 17:00 уже все – дорога перекрыта. Караван машин выбирается в сторону регионального центра», – рассказывают участники группы «ДТП. ЧП. Мурманск».

Напомним, до сих пор закрыт проезд по дороге Заполярный – Сальмиярви.

На территории области сохраняется усиление ветра.