Два человека погибли в столкновении автомобилей на автодороге «Салла»

09 Января 2017 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Вчера на 65 километре автодороги Салла произошла авария: в 19:20 столкнулись два автомобиля «Форд». В результате погибло два человека, еще три получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель первой машины неправильно выбрал скорость и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения.

«Водитель и пассажир автомобиля, в который въехали, скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Пострадавшими стали еще одна пассажирка данного транспорта, а также водитель и пассажир другой машины, – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде УГИББД по Мурманской области Ольга Ратова. – Проводится проверка, обстоятельства выясняются».

Фото: ngs.ru