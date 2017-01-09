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Главная » Авто » Два человека погибли в столкновении автомобилей на автодороге «Салла»
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 10:50

Два человека погибли в столкновении автомобилей на автодороге «Салла»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Вчера на 65 километре автодороги Салла произошла авария: в 19:20 столкнулись два автомобиля «Форд». В результате погибло два человека, еще три получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель первой машины неправильно выбрал скорость и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения.

«Водитель и пассажир автомобиля, в который въехали, скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Пострадавшими стали еще одна пассажирка данного транспорта, а также водитель и пассажир другой машины, – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде УГИББД по Мурманской области Ольга Ратова. – Проводится проверка, обстоятельства выясняются».

Фото: ngs.ru

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  • Там нет встречного движения, там одна накатанная полоса по середине дороги. От КПП Салла до развилки Кандалакши дорога в одну полосу, обочин нет, встречные автомобили расходятся по сугробам чтобы пропустить друг друга. Дорожные знаки залеплены снегом и их не видно. Госпожа Ратова выехала бы на место и выдала бы кучу предписаний дорожным службам, глядишь и разбираться бы в обстоятельствах ДТП не пришлось! Хорошая отписка что водитель неправильно выбрал скорость,главное универсальная и снимающая со всех служб ответственность.
 
 
 
 
 
 
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