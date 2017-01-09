В Заполярье за время праздников выявлено 1881 нарушение ПДД

09 Января 2017 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, с третьего по восьмое января сотрудниками ГИБДД выявлено 1881 нарушение правил дорожного движения. Из них 134 совершено пешеходами, 15 – несовершеннолетними.

В состоянии опьянения задержано 50 водителей. За неуплату административных штрафов остановлено еще 18 человек.

Зарегистрировано 33 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1986 нарушений ПДД. Всего оформлено 225 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.