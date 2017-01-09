За прошедшую неделю 12 человек получили травмы на дорогах Мурманской области

09 Января 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В период с третьего по восьмое января на территории Мурманской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых два человека погибли, а 12 получили травмы. В Мурманске на регулируемом перекрестке в районе дома №19/2 по улице Кирова произошло столкновение. Третьего января в 22:35 водитель, управляя «Mitsubishi», при повороте налево, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Daewoo». В настоящий момент водитель и пассажирка «Daewoo» обслужены амбулаторно.

По информации Госавтоинспекции региона, на следующий день с места другой аварии был госпитализирован пассажир, 1960 года рождения. Произошло это в 15:20 на 1375 км автодороги «Кола» при следующих обстоятельствах. Водитель «Renault Logan», двигаясь по правому ряду, стал перестраиваться в левый, не справился с управлением и допустил наезд на дорожную тумбу. Также пятого января в Кандалакше управлявший «УАЗ 390995» в 19:15 потерял контроль над машиной и допустил съезд с дороги. В результате ДТП амбулаторно обслужены три пассажирки машины.

В Апатитах в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Ферсмана водителем «Chevrolet Niva» была сбита 40-летняя женщина. ДТП произошло седьмого января в 19:20, в итоге женщину госпитализировали. Восьмого января в Мурманске на проспекте Кольский в районе дома №196 водитель, также управляя автомобилем «Chevrolet» на перекрестке при повороте налево, не занял соответствующего крайнего положения на проезжей части.

«Он столкнулся с автомобилем «УАЗ». В результате происшествия обслужены амбулаторно два пассажира «Chevrolet», – сообщили в ГИБДД.

Позже в этот же день водитель, управляя автомобилем «Ford Focus», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ford Fusion». На месте до приезда скорой помощи погибли 50-летний водитель и 65-летний пассажир «Ford Fusion», а также госпитализирована пассажирка данного автомобиля. Водитель и пассажирка автомобиля «Ford Focus» госпитализированы в Кандалакшскую центральную районную больницу.