Bentley представила самую быструю модель

09 Января 2017 года, 19:10

Компания Bentley представила новую модификацию купе Continental, сообщает Motor1. Новинка получила приставку Supersports и статус самой быстрой серийной модели Bentley.

Купе Continental Supersports оснащается переработанным мотором W12 объемом 6-литров, выдающим 700 лошадиных сил и 1016 Нм крутящего момента. Таким же мотором, но мощностью в 608 сил, оснащается первый в истории марки кроссовер Bentayga, который считается самым быстрым внедорожником в мире.

Благодаря табуну из 700 лошадей Continental Supersports берет первую сотню километров за 3,4 секунды, а его максимальная скорость упирается в 336 километров в час. Прирост мощности в 92 л.с. произошел благодаря улучшению в конструкции системы охлаждения и новым, более производительным турбокомпрессорам.

Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Купе имеет полноприводную систему, распределяющую тягу в пропорции 40/60, но это соотношение может меняться исходя из текущих условий. Помимо этого, купе обладает специальной системой контроля тяги, которая способна притормаживать отдельные колеса для более устойчивого прохождения поворотов.

Как и положено быстрейшему суперкару в модельном ряду, Bentley заметно приукрасила Continental Supersports внешне. Автомобиль отличается крупным спойлером на крышке багажника, другими бамперами с карбоновыми элементами, расширенными порогами, глянцево-черными выхлопными трубами и 21-дюймовыми дисками уникального дизайна, сквозь которые видны карбоново-керамические тормоза.

Салон купе выделяется трехцветной вышивкой на сиденьях, карбоновыми вставками, а также отделкой алькантарой руля, рычага переключения передач и потолка.

Мировой старт продаж Bentley Continental Supersports намечен на первый квартал 2017 года. Стоимость купе пока неизвестна, но ожидается, что в Великобритании за самый быстрый Bentley попросят от 200 000 фунтов стерлингов.