ГИБДД УМВД России по Мурманской области предупреждает: повторное управление транспортом в нетрезвом виде предполагает уголовную ответственность

09 Января 2017 года, 19:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января - Так, сотрудниками Госавтоинспекции на улице Кривошеева в городе Кола был остановлен автомобиль «ГАЗ» под управлением мужчины, 1980 года рождения. Полицейскими у него были выявлены признаки алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови мужчина проходить отказался.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что несколько лет назад данный гражданин уже был судим за аналогичное преступление и лишен водительских прав сроком на 2,5 года.

Кроме того, в Североморске в районе улицы Гвардейской полицейскими был установлен мужчина, 1970 года рождения, который управлял машиной «Опель Вектра», будучи ранее лишенным права управления сроком на 1 год 6 месяцев. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови задержанного составило 1,152 мг/л.

По всем фактам повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стоит отметить, что, несмотря на жесткие санкции, внушительные суммы штрафов и высокий риск, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. В прошлом году только в Мурманске выявлено более 1100 водителей с признаками опьянения. В отношении 180 человек (не впервые совершивших данное правонарушение) возбуждены уголовные дела.

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просьба сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 127, 42-18-45 (круглосуточно).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: myslo.ru