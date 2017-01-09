Mercedes обновил кроссовер GLA

09 Января 2017 года, 20:00

Компания Mercedes на международном автошоу в Детройте представила обновленный компактный кроссовер GLA. Полноценным рестайлингом тут и не пахнет - модель получила косметические изменения в экстерьере и интерьере, а техническую начинку немцы решили пока не трогать, добавив только новый двигатель.

Кроссовер получил новые фары головного света, которые теперь могут быть светодиодными, немного подправленные задние фонари, новые «противотуманки», обновленные бампера и решетку радиатора с вентиляционными ячейками. Кроме того, есть новые цвета кузова, среди которых золотисто-коричневый Canyon Beige и колесные диски с новым дизайном.

В салоне появился обновленный 8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Также тут есть новые варианты отделки, немного измененная приборная панель и другие кнопки на центральной консоли.

Среди опций посвежевшего GLA присутствуют функция открывания багажника с помощью движения ноги под задним бампером, система автоматического торможения в случае возможного столкновения, система кругового обзора, помощь при парковке.

Моторная гамма кроссовера пополнилась новым бензиновым агрегатом мощностью 184 силы для полноприводной версии GLA 220. Остальные двигатели остались без изменений: это турбомоторы 1.6 (156 л.с.), 2.0 (211 л.с.) и топовый 2.0-литровый агрегат мощностью 381 сила для «горячей» версии GLA 45 AMG. Есть еще и 136-сильный дизель. Все силовые установки работают вместе с 7-ступенчатым роботом DCT.

В России дореформенный Mercedes GLA представлен c бензиновыми моторами мощностью 156, 211 и 381 лошадиная сила. Цены начинаются от 2 110 000 рублей за версию GLA 200. Продажи обновленного кроссовера стартуют летом.