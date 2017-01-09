На дорогах Кольского района за год погибло 24 человека

09 Января 2017 года, 16:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – На территории Кольского района в 2016 году зарегистрировано 125 ДТП, при которых погибло 24 человека, еще 170 получили ранения.

С участием пешеходов зарегистрировано 15 происшествий, три из них со смертельным исходом.

«В зоне действия перехода зарегистрировано восемь ДТП, при которых семь пешеходов получили ранения, один погиб», – уточняют в ОГИБДД ОМВД России.

В 14 авариях пострадало 16 детей, среди них: один – пешеход, один – велосипедист и 14 пассажиров.

«Одной из основных причин детского дорожно-транспортного травматизма явилось несоблюдение водителями правил перевозки несовершеннолетних. Так перевозка восьми из 14 пострадавших детей-пассажиров осуществлялась без использования удерживающих устройств и ремней безопасности», – рассказали «Би-порту» в Кольском ГИБДД.

По вине пьяных водителей совершено восемь ДТП, при которых 11 участников пострадало и трое погибло. Еще в шести случаях водители отказались от прохождения освидетельствования.