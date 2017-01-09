Kia показала самую быструю модель

09 Января 2017 года, 20:29

На моторшоу в Детройте компания Kia представила новую модель Stinger GT - на данный момент этот лифтбек считается самым быстрым серийным автомобилем Kia.

Дизайн у «Стингера» получился классным. Сразу видно, что перед нами автомобиль с большим потенциалом. Широкие спортивные бампера с воздухозаборниками, интересная светодиодная оптика, динамичный профиль, большие колесные диски, спойлер на крышке багажника, четыре патрубка выхлопной системы.

В размерах новинка получилась очень крупной - формально машина относится к D-классу, но по факту «Стингер» находится практически в E-классе. Длина лифтбека - 4,8 метра, ширина - 1,87 метра, колесная база - 2,9 метров.

Тема спорта в дизайне продолжается и в салоне - компактный руль со скошенной нижней частью, три дефлектора воздуховодов по центру, спортивные кресла с мощной боковой поддержкой. Центральный дисплей может быть с 7- или 9-дюймовым в зависимости от комплектации. Среди доступного оборудования есть проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, премиальная аудиосистема Harman/Kardon мощностью 720 Вт с 15 громкоговорителями, система слежения за разметкой, система контроля за состоянием водителя, продвинутый круиз-контроль с автоматическим торможением и возможностью самостоятельно двигаться в пробках и многое другое.

В США базовым мотором для лифтбека является бензиновый 2.0-литровый турбоагрегат мощностью 255 сил, работающий вместе с восьмиступенчатым «автоматом». Топовый двигатель - 3.3-литровая «шестерка» мощностью 370 сил, также работающая в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой. «Стингер» с 370 силами разгоняется до первой сотни за 5,1 секунду, а «максималка» составляет 270 км/ч.

Базовая версия Stinger GT оснащена задним приводом, а за доплату на машину можно поставить полноприводную систему с пятью режимами движения: Personal, Eco, Sport, Comfort, Smart. Каждый режим задает индивидуальные настройки для амортизаторов, давления наддува, работы коробки передач и рулевого управления.

Мировые продажи Kia Stinger GT начнутся в конце года, немного раньше модель появится в США. Вопрос о поставках самой быстрой Kia в Россию еще обсуждается. Цены на модель компания объявит позже.

В рекламном трейлере на новинку можно посмотреть в движении: