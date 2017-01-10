Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска продолжают выявлять недостатки зимнего содержания дорог

10 Января 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 10 января - Основными недостатками состояния проезжей части в зимний период, которые выявлены в новогодние и рождественские каникулы, являются: образование наледи на дорожном покрытии, нерасчищенные от снега проезжая часть и тротуары, необработанные песко-соляной смесью дороги, у края проезжей части образованы снежные валы, которые не вывезены вовремя с дорог.

Подобное состояние автодорог зачастую служит причиной ДТП с материальным ущербом, так называемых «стыковок», когда скорость у машин на скользкой дороге не велика.

Так, например, из-за несвоевременной уборки дороги и образования наледи произошли столкновения автомобилей без пострадавших на проезде Северный в районе дома 14 и на улице Генералова, которая почти вся покрыта наледью.

На Нижнеростинском шоссе образовалась наледь на проезжей части в результате прорыва водопровода. Данный недостаток до сих пор не устранен.

В период новогодних и рождественских праздников сотрудниками ГИБДД составлено 45 актов выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети Мурманска; выдано 20 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети Мурманска; возбуждено 9 дел по ст.12.34. КоАП РФ в отношении юридических лиц, ответственных за содержание дорог, по которым вынесены штрафы - каждый в сумме 300 000 рублей, 1 административный материал в отношении должностного лица; возбуждено 12 дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ по факту невыполнения в срок законного предписания; в органы прокуратуры направлено 2 информационных письма о ненадлежащем содержании проезжей части дорог общего пользования в зимний период обслуживающей организацией.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области