За сутки жителями Мурманской области допущено 355 нарушений ПДД

10 Января 2017 года, 10:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – За прошедший понедельник сотрудники ГИБДД зарегистрировали 355 нарушений правил дорожного движения. Из них 275 было выявлено с помощью приборов автоматической фиксации.

Шесть водителей допустили выезд на полосу встречного движения, еще шесть были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Пешеходами допущено 38 нарушений. Также три человека были задержаны за неуплату административных штрафов.

«Всего было оформлено 52 столкновения с материальным ущербом», – сообщили в областном ГИБДД.