Госавтоинспекция Мурманской области информирует о возможности оформления электронного договора ОСАГО

10 Января 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января - Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с 1 января 2017 года владельцы транспортных средств имеют возможность заключить договор ОСАГО в виде электронного документа.

Для этого необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, а также диагностической карте, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставлены путем направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных копий.

Если по независящим от вас причинам заключить договор страхования в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО не удалось, в целях принятия соответствующих мер реагирования о данном факте вы можете проинформировать:

- территориальное учреждение Банка России - Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 11 или через официальный сайт банка: www.cbr.ru, где в региональном разделе выбрать «Мурманская область»;

- службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная д.12. Электронная почта: fps@cbr.ru. Телефон контактного центра: 8-800-250-40-72);

- Российский союз автостраховщиков (115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27 строение 3. Электронная почта: request@autoins.ru. Телефон 8-800-200-22-75. Сайт: www.autoins.ru).

УГИБДД УМВД России по Мурманской области