Toyota представила новое поколение седана Camry

10 Января 2017 года, 19:30

Компания Toyota на автосалоне в Детройте представила следующую генерацию своего бестселлера - модели Camry. Как сообщил главный инженер проекта Масато Катсумата, новинка создавалась «с чистого листа» и стала «самой спортивной Camry за всю историю модели».

Если судить по внешнему виду, то так и есть - дизайн седана стал агрессивным, острым, динамичным. Узкие фары и фонари, большие воздухозаборники в бамперах, крупная решетка радиатора, рельефные боковины - настоящий спорткар! Длина седана составляет 4,8 метров, колесная база равна 2,8 метрам, а высота уменьшилась на 2,5 сантиметра. Инженеры не сообщили насколько изменилась снаряженная масса, но зато с гордостью рассказали о существенном понижении центра тяжести, что очень положительно сказалось на управляемости.

Новая Camry получила три двигателя. Первый - 2.5-литровая «четверка», далее следуют 3.5-литровый агрегат V6 и гибридная версия на основе мотора 2.5, работающим вместе с электромотором. Все двигатели трудятся в паре с восьмиступенчатым «автоматом», а гибрид оснащается вариатором. И на данный момент это все, что известно - представители компании ничего не рассказали о мощности и о других характеристиках силовых установок. Лишь только добавили, что гибридная версия будет обладать лучшей топливной экономичностью в своем классе.

Седан получил мультимедийный комплекс Toyota Entune 3.0 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли. Мультимедиа включает в себя навигационную систему с обновлением карт по «воздуху», доступ в Интернет с раздачей на пять устройств по Wi-Fi, камеру заднего вида, возможность обмена данными о машине со смартфоном владельца.

В базовую комплектацию новой Камри входит комплекс безопасности Toyota Safety Sense-P. Комплекс состоит из десяти подушек безопасности, системы стабилизации, адаптивного круиз-контроля, работающего во всем диапазоне скоростей, системы слежения за рядностью движения, функции автоматического переключения дальнего света на ближний, мониторинга «мертвых зон», системы предупреждения о приближающихся автомобилях при движении задним ходом и функции автоматического торможения с распознаванием пешеходов.

Кроме того, среди оснащения имеется 7-дюймовый экран бортового компьютера на приборной панели, проекционный дисплей на десять дюймов, аудиосистема JBL.

Стоит отметить, что представленная модель предназначена для североамериканского рынка, то есть европейская и российская версия будет отличаться как в дизайне, так и в силовых установках с комплектациями. В США продажи нового поколения Toyota Camry стартуют летом.

В рекламном видео новая Camry показана во всех деталях: