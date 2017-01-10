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Главная » Авто » Lexus LS получил 10-ступенчатый автомат
 
 
 
 
10 Января 2017 года, 20:00

Lexus LS получил 10-ступенчатый автомат

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На международном автошоу в Детройте компания Lexus рассекретила новое поколение своего флагмана - седана LS. Новинка получила полностью новый дизайн в стиле последних моделей марки, самый большой в мире проекционный дисплей и 10-ступенчатую трансмиссию.

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Внешний вид безошибочно распознается - перед нами высокотехнологичный автомобиль Lexus. Новинка построенная на заднеприводной модульной платформе GA-L, которая лежит в основе купе LC 500. В базе автомобиль оснащается 19-дюймовыми дисками, а в качестве опции доступны 20-дюймовые диски с особой конструкцией обода, которая снижает резонансные шумы от шин.

Длина седана составляет 5,2 метра, ширина - 1,9 метра, высота - 1,4 метра, колесная база - 3,1 метра. Новый Lexus LS сбросил 90 килограммов снаряженной массы, благодаря обширному применению алюминия в конструкции кузова.

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Пока для нового флагмана анонсирован единственный мотор - это 3.5-литровый бензиновый турбоагрегат V6 мощностью 420 сил и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с 10-ступенчатым «автоматом». С 0 до 100 км/ч седан разгоняется за 4,5 секунды. Подвеска - пневматическая, с возможностью регулировки клиренса. У «ЭлЭса» есть и полноприводная модификация, но подробных данных о ней пока нет.

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В салоне настоящее царство роскоши и технологий. Автомобиль оснащается системой активного шумоподавления, все кресла имеют вентиляцию, подогрев и массаж, задние пассажиры могут воспользоваться опциональной подставкой для ног, а пассажир на правом заднем кресле может наклонить спинку на 48 градусов для сна. Отделку интерьера по желанию клиента можно украсить натуральным японским шпоном лазерной резки. Среди технических «фишек» есть премиальная аудиосистема Mark Levinson с объемным звучанием и динамиками в потолке, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой голосового управления и самый большой в мире проекционный дисплей на 24-дюйма.

«Новое поколение Lexus LS стало ярким воплощением японских традиций и культуры. Люди, которые хотят купить наш новый флагман, уже окружены роскошью, они обладают острым глазом на подлинность и качество. Мы бы не смогли привлечь их обычным премиум-продуктом, поэтому мы сделали нечто особенное», - рассказал главный инженер Lexus LS Тошио Асахи.

Видео о новинке от Motor1:

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