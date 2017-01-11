На автомобили в России поставят алкозамки?

11 Января 2017 года, 18:00

Автомобильный алкозамок - специальный алкотестер, встроенный в центральную консоль или в другое видимое место в салоне, который соединен с электронной начинкой автомобиля. Алкозамок не даст запустить двигатель, если обнаружит концентрацию паров этилового спирта выше нормы в выдыхаемом водителем воздухе.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», именно такими устройствами Госдума предлагает оснащать реализуемые в России автомобили. Установка алкозамков должна стать обязательной, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

«Если говорить о безопасности, то это не плохо, единственное, чтобы цену на автомобили не взвинчивали, а то поставят цену какую-нибудь - будь здоров! Если нормально, чтобы люди смогли покупать автомобили, а так и покупать не будут и без замков, и с замками. А так в России надо, а то сколько выпивших за рулем - офонареть можно. Сами гибнут, людей губят. Поэтому я за», - сообщил Ефимов.

Другое решение поступило из Мосгордумы, где предложили устанавливать алкозамки не на все автомобили, а только на транспортные средства водителей, единожды попавшихся при вождении в нетрезвом виде. Автором такой инициативы выступил заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности Андрей Шибаев.

«Одним из способов борьбы с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками перед управлением транспортным средством, может быть ведение их реестра. И как следствие, в автомобилях водителей, злоупотребивших спиртным, должно быть обязательное наличие системы так называемого алкозамка. Водитель, пойманный ранее за вождение в нетрезвом виде, прежде чем завести двигатель, должен будет пройти быстрый тест на наличие алкоголя, дунуть в специальное устройство на панели автомобиля. Но прежде, чем ввести подобные меры, необходимо провести широкое общественное обсуждение, учесть специфику отдельных трезвых регионов России и изучить мировую практику введения системы алкозамков», - рассказал Шибаев.