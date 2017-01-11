На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

12 Января 2017 года, 10:36

МУРМАШИ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В районе 10-11 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши 13 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто с 14:30 до 15:30.

Также 13 января с 11:30 до 12:00 на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в районе 1405 км планируются взрывные работы в рамках строительства объектов Мурманского транспортного узла. Перекрытие движения транспорта не планируется.