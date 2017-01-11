Семь пьяных водителей задержаны в Мурманской области за минувшие сутки

12 Января 2017 года, 11:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за 11 ноября сотрудниками ГИБДД выявлено 430 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения на дорогах Мурманской области задержаны семь водителей.

Пешеходы за сутки совершили 17 нарушений, три из них допущены несовершеннолетними. Выявлено девять нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Еще два человека задержаны за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации зафиксировано 244 нарушения ПДД.