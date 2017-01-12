12 Января 2017 года, 18:40

Компания Audi перестала поставлять в Россию шесть моделей из-за вступивших в силу требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которые обязуют оснащать все ввозимые в страну новые и б/у автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Как сообщает Autorambler, российские клиенты на неопределенное время лишатся возможности заказать хэтчбек A1, флагманский седан A8, кабриолеты A3 и A5, а также спорткар TT и суперкар R8.

В Audi сообщили, что сертификация машин по новым требованиям является чрезмерно затратной, поэтому в компании приняли решение не внедрять «Эру» на некоторые модели.

Но всё же, пока ещё можно купить модели A8, R8 и TT.

«Компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных автомобилей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году», - заявили в Audi.

Также не стоит сомневаться, что седан A8 вряд ли навсегда исчезнет с российского рынка после 2017 года, не получив сертификацию, так как автомобили представительского класса всегда пользуются стабильным спросом в России.

Ранее из-за внедрения «Эры» компания BMW перестала поставлять в Россию купе и кабриолеты 4- и 6-серии, лифтбек 5-Series GT, спорткар M3 и экзотический спортивный гибрид i8.