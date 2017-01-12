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Главная » Авто » Porsche начала тесты своего первого электрокара
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 20:38

Porsche начала тесты своего первого электрокара


На моторшоу во Франкфурте осенью 2015 года компания Porsche представила концепт-кар Mission E, предвещающий первую серийную модель марки с полностью электрической силовой установкой. Как сообщает Autocar, в Porsche уже приступили к первым испытаниям будущего конкурента Tesla Model S.

Британское издание представило снимки тестов модели в суровых условиях Северного полярного круга. На фото мы видим «тестовый мул» - под кузовом Панамеры второго поколения закреплены шасси, электромоторы и блоки батарей будущего электрокара. Присмотритесь к фото - кузов «мула» заметно приподнят и в его нижней части находятся именно аккумуляторы силовой установки.

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В Porsche модель получила внутренний индекс J1, тогда как СМИ предполагают, что серийная версия электрокара получит имя «Pajun», то есть «Panamera Junior». Так что вряд ли серийный Паджун порадует нас футуристическим обликом в стиле Mission E. Дизайн машины будет выполнен в стиле старшей Панамеры, но возможны и сюрпризы - все-таки первый электрический Porsche должен получить особую «фишку» в дизайне.

Ожидается, что Паджун получит два электромотора суммарной мощностью в 600 лошадиных сил, а дальность хода составит порядка 500 километров. Одной из технических инновацией должна стать супер-быстрая зарядка - для пополнения аккумулятора на 80% потребуется всего 15 минут. Пока неизвестно, можно ли будет так быстро заряжать батареи от обычной электросети или понадобится особая зарядная станция. Динамика у электрокара будет по-настоящему спорткаровская - до 100 км/ч авто сможет разогнаться за 3,5 секунды. Впрочем, управляемость тоже будет под стать - это же Porsche.

В продаже серийный электрический Паджун появится в 2020 году, а предсерийный образцы компания раскроет уже через год.

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