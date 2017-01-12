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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Авто » Toyota привезла обновленный Highlander в Россию
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 21:14

Toyota привезла обновленный Highlander в Россию


Российский офис Toyota начал прием заказов на обновленный кроссовер Highlander, впервые представленный на автошоу в Нью-Йорке в 2016 году. Автомобиль получил новую массивную решетку радиатора, измененную оптику, 19-дюймовые диски c оригинальным дизайном.

Кроссовер доступен с единственным бензиновым мотором V6 объемом 3.5-литра мощностью 249 лошадиных и 356 Нм крутящего момента, работающим вместе с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой. Агрегат способен потреблять 92-й бензин. Средний расход топлива составляет 9,5 литра на 100 километров пути.

Для посвежевшего Highlander предлагаются две комплектации: «Престиж» стоимостью от 3 635 000 руб. и «Люкс Safety» от 3 789 000 рублей. В «Престиже» есть три ряда кресел, датчики света и дождя, обновленная мультимедийная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, обогрев руля, трехзонный климат-контроль, электропривод, вентиляция и обогрев передних кресел, а также пакет безопасности Toyota Safety Sense.

Комплектация «Люкс Safety» дополнительно включает в себя адаптивный круиз-контроль, премиум аудиосистему JBL и систему кругового обзора с видом автомобиля «сверху».

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