Сразу две аварии произошли в Кандалакше за минувший четверг

13 Января 2017 года, 10:52

КАНДАЛАКША/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше за прошедшие сутки зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Первое произошло на улице Кировская. Водитель автомобиля «Мазда 6» в 14:15, при выезде с прилегающей территории дома 23, не предоставил преимущество другому транспорту – автомобиль «Шкода Октавия» двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель «Шкоды», 1961 года рождения, обслужена амбулаторно.

Вторая авария зафиксирована улице Локомотивная в 21:50. Преградой на пути машины стал фонарный столб. В настоящий момент, женщина, 1989 года рождения, обслужена амбулаторно.

«Водитель «Киа Шума» не учла дорожно-метеорологические условия, состояние проезжей части, не справившись с управлением, допустила наезд на препятствие», – сообщили в областном ГИБДД.

Фото: Кандалакша Онлайн