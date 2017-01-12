На территории Мурманской области за сутки выявлено 397 нарушений ПДД

13 Января 2017 года, 11:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 397 нарушений правил дорожного движения. Из них 19 нарушений допущено пешеходами, три – несовершеннолетними.

«Всего было оформлено 67 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших», – сообщают в Госавтоинспекции.

Три водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Выезд на полосу встречного движения осуществлялся девять раз. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 235 нарушений ПДД. Четыре водителя задержаны за неуплату административных штрафов.