За минувшие выходные северяне 1431 раз нарушали ПДД

16 Января 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД зарегистрировали 1431 нарушение правил дорожного движения. 672 нарушения было выявлено с помощью приборов автоматической фиксации. 16 водителей допустили выезд на полосу встречного движения, еще 14 задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пешеходами допущено 38 нарушений, 17 – несовершеннолетними участниками. Также 11 человек были задержаны за неуплату административных штрафов.

«Всего было оформлено 203 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших», – сообщили в областном ГИБДД.