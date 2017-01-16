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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Авто » За минувшие выходные северяне 1431 раз нарушали ПДД
 
 
 
 
16 Января 2017 года, 10:00

За минувшие выходные северяне 1431 раз нарушали ПДД


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД зарегистрировали 1431 нарушение правил дорожного движения. 672 нарушения было выявлено с помощью приборов автоматической фиксации. 16 водителей допустили выезд на полосу встречного движения, еще 14 задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пешеходами допущено 38 нарушений, 17 – несовершеннолетними участниками. Также 11 человек были задержаны за неуплату административных штрафов.

«Всего было оформлено 203 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших», – сообщили в областном ГИБДД.

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1.
На территории Мурманской области за сутки выявлено 397 нарушений ПДД
2.
Семь пьяных водителей задержаны в Мурманской области за минувшие сутки
3.
За сутки жителями Мурманской области допущено 355 нарушений ПДД
4.
В Заполярье за время праздников выявлено 1881 нарушение ПДД
5.
За сутки пешеходы допустили 23 нарушения ПДД
 
 
 
 
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