Два человека получили травмы на дорогах области за прошедшую пятницу

16 Января 2017 года, 11:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В пятницу, 13 января, на территории Мурманской области зарегистрировано три ДТП, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Первая авария произошла в Мончегорском районе трассы «Кола». Мужчина, 1956 года рождения, управлявший «Lada Largus», в 13:40 съехал на обочину, где столкнулся с «Volvo». В неподвижном «Volvo» находился водитель, 1953 года рождения.

«В результате аварии водитель «Lada Largus» госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами», – сообщают представители областного ГИБДД.

Позже в 17:15 уже на 1394 километре автодороги «Кола» водитель «Opel Astra» на нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу «Volvo» под управлением мужчины, 1986 года рождения. Водитель «Opel», 1978 года рождения, обслужен амбулаторно.

На подъезде к Мурманску в 19:30 столкнулись два автомобиля.

«Мужчина, управляя «Kia», не учел дорожно-метеорологические условия. В результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль «Honda». Водитель и пассажир «Kia» обслужены амбулаторно», – уточнили в Госавтоинспекции.

Фото: ngs.ru