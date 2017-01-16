В крещенскую ночь движение транспорта ограничат

16 Января 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Крещения, с 23:00 18 января до окончания мероприятия 19 января будет запрещена остановка транспорта по проспекту Героев-североморцев, от остановки «Семеновское озеро» до улицы Туристов в обоих направлениях.

Также в указанное время будет запрещен правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе и въезд на проспект Героев-североморцев с Верхне-Ростинского шоссе.

АГМ