За минувшие сутки 30 нарушений ПДД допущено пешеходами

17 Января 2017 года, 10:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 429 нарушений правил дорожного движения. Из них 30 совершено пешеходами, 7 – несовершеннолетними.

В состоянии опьянения задержано девять водителей. За неуплату административных штрафов остановлено еще шесть человек.

Зарегистрировано пять нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 143 нарушения ПДД. Всего оформлено 203 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.