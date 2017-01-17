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Главная » Авто » Оформить ДТП водители могут самостоятельно
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 19:08

Оформить ДТП водители могут самостоятельно


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января - Оформить дорожно-транспортное происшествие можно в соответствии с п.2.6.1 «Европротокола». Это подразумевает оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции на место аварии. Иными словами, это возможность самостоятельно зафиксировать факт дорожного происшествия для дальнейшего обращения в страховую компанию за получением возмещения, и оперативно покинуть место ДТП, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира.

Госавтоинспекция просит водителей еще раз обратить внимание на четкое следование алгоритму действий при ДТП без пострадавших. Если у участников нет разногласий по обстоятельствам ДТП, его можно оформить без участия сотрудников полиции (не более 2-х транспортных средств, застрахованных по ОСАГО и ущерб, не превышающий по предварительной оценке 50 тысяч рублей).

Шаг 1 - фотосъемка (видеозапись) положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов, относящиеся к происшествию, повреждений транспортных средств и зарисовать схему, оформление извещения о ДТП.

Шаг 2 - обращение в страховую компанию.

Другой вариант оформления ДТП - с участием сотрудников полиции.

Шаг 1 - фотосъемка (видеозапись) положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов, относящиеся к происшествию, повреждений транспортных средств и зарисовать схему.

Шаг 2 - обращение в подразделение Госавтоинспекции для оформления материалов.

Если у участников отсутствует необходимость в оформлении материалов по факту ДТП, они могут не оформлять документы и не сообщать о случившемся в полицию. В этом случае необходимо написать друг другу расписки, после чего можно оставить место происшествия.

При разногласиях участников по обстоятельствам ДТП им необходимо записать адреса и фамилии очевидцев происшествия, сообщить о случившемся в Госавтоинспекцию для получения указаний о месте оформления ДТП.

После осуществления фотосъемки (видеозаписи) и зарисовки схемы положения транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следов и предметов, относящиеся к происшествию, повреждений транспортных средств, надо проехать в указанное госавтоинспекторами подразделение.

Стоит помнить, если в результате ДТП имеются пострадавшие, то оно может быть оформлено только сотрудниками полиции.

С алгоритмом действий участников ДТП в зависимости от конкретных условий происшествия можно ознакомиться на сайте. Более подробную информацию о порядке оформления ДТП по «Европротоколу» можно узнать по адресу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ГИБДД УМВД России по Мурманской области)

Фото: plus.google.com

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