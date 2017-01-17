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Главная » Авто » Один человек пострадал на дорогах области за минувшие сутки
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 10:20

Один человек пострадал на дорогах области за минувшие сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

17 января около 9:00 на 1330 км автодороги «Кола» водитель автомобиля «ГАЗ», выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где увидел двигающийся автомобиль «Уаз Патриот». Во избежание столкновения водитель «ГАЗа» стал перестраиваться обратно, но не справился с управлением и допустил занос своего транспортного средства, в результате чего столкнулся с автомобилем «Уаз». От столкновения оба автомобиля отбросило на автомобиль «Вольво FL 6». В результате происшествия водитель автомобиля «Уаз» госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: ngs.ru

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