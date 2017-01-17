За сутки в Мурманской области зафиксировано более 400 нарушений ПДД

18 Января 2017 года, 10:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — За прошедшие сутки при надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 429 нарушений Правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.

Кроме того, выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 257 нарушения ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 84 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.