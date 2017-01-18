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Главная » Авто » Opel представил кроссовер Crossland X
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 21:00

Opel представил кроссовер Crossland X

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Компания Opel рассекретила новый кроссовер Crossland X, который в модельном ряду займет место компактвэна Meriva. Новинка позиционируется как компактный городской кроссовер и в иерархии марки находится на ступеньку ниже модели Mokka.

Дизайн новинки выполнен в стиле последних моделей Opel. Особенно хороша «плавающая» крыша с хромированной обводкой и адаптивные светодиодные фары и фонари. Сама крыша в зависимости от комплектаций может быть панорамной, и по желанию клиент может выбрать для нее отличный от кузова цвет.

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Длина Crossland X составляет 4,2 метра, ширина - 1,7 метра, а высота - 1,5 метра. В сравнении с «Моккой» новинка оказалась на семь сантиметров короче и на два сантиметра ниже. Но багажное отделение «Кроссленда» при не сложенных сидениях больше, чем у «Мокки» - 410 литров против 356. Если же сложить второй ряд кресел, то здесь «Мокка» выигрывает 1372 литра против 1255. Сиденья «Кроссленда» складываются в пропорции 60:40 и двигаются на 150 миллиметров.

Полную информацию о силовых установках и технических характеристиках компания приберегла для автошоу в Женеве, где состоится мировый дебют «Кроссленда». Пока же известно, что кроссовер получит бензиновые и дизельные двигатели объемом от 1.2 до 2.0 литров мощностью до 180 сил, работающие вместе с «механикой» и «автоматом». Полного привода не предвидится - как-никак городской кроссовер.

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Салон выглядит миксом интерьера новой «Инсигнии» и «Астры». В центре располагается сенсорный 8-дюймовый дисплей мультимедии, способной подключаться к Интернету через систему OnStar и поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Для «Кроссленда» доступны такие опции, как точка доступа Wi-Fi, навигация, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, проекционный дисплей, подогревы руля и сидений, бесключевой доступ. Из электронных ассистентов присутствуют система предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением и обнаружением пешеходов, мониторинг «мертвых зон», автопарковщик, система рядности движения на полосе, система контроля за усталостью водителя, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков.

В Европе продажи Opel Crossland X стартуют летом.

В коротком рекламном ролике новинку можно рассмотреть в движении:

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