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Главная » Авто » Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России в феврале
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 22:23

Обновленный Mitsubishi Outlander появится в России в феврале


Компания Mitsubishi в феврале начнет прием заявок на обновленный кроссовер Outlander, собираемый на предприятии компании в Калуге.

Посвежевший кроссовер получит косметические изменения во внешности, новые электронные опции и обязательную с нового года систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Среди электронных помощников появятся система слежения за «мертвыми зонами», адаптивный круиз-контроль, система слежения за рядностью движения на полосе и функция помощи при парковке. Кроме того, для рестайлингового Outlander будут доступны мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect, обогрев руля и камера с круговым обзором.

В силовых установках изменений не будет. Кроссовер по-прежнему будет поставляться с тремя бензиновыми моторами: 2.0-литровым мощностью 146 лошадиных сил, 2.4-литровым агрегатом мощностью 167 сил и топовым 230-сильным двигателем 3.0, работающим вместе с шестиступенчатым «автоматом». Остальные агрегаты работают в паре с вариатором.

Стоимость обновленного Mitsubishi Outlander объявят ближе к началу продаж. Сейчас у дилеров можно купить дорестайлинговый кроссовер стоимостью от 1 399 000 рублей за базовый вариант. Модификация с 230-сильным мотором стоит от 2 179 990 рублей.

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