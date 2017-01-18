BMW привезла электрокар i3 в Россию по космической цене

18 Января 2017 года, 22:40

Российский офис BMW сообщил, что в Россию начинаются официальные поставки компактного электрокара i3.

В нашу страну баварцы решили привозить топовый вариант хэтчбека с 170-сильным электромотором, аккумулятором на 33 кВт/ч и бензиновым двухцилиндровым мотором. Традиционный ДВС нужен здесь для подзарядки аккумулятора в движении, он не принимает участие во вращении колес.

На полном заряде BMW i3 сможет проехать 240 км, а благодаря ДВС запас хода увеличивается до 330 километров. Расход топлива в смешанном цикле равен 0,6 литра на сто километров пробега. Зарядка батареи в экспресс-режиме занимает 40 минут, а если заряжать от бытовой электросети, полностью энергия пополняется за три часа.

До 100 км/ч электрокар разгоняется весьма бодро - за 8,1 секунду. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Теперь самое главное. За BMW i3 официальные дилеры попросят минимум 4 360 000 рублей. Подробные комплектации еще не опубликованы, но известно, что i3 будет поставляться с тканевым салоном, подогревом сидений, кондиционером, пакетом безопасности и навигацией. В Германии стоимость на i3 начинается от 40 000 евро.

Из официально поставляемых в Россию электромобилей есть только две модели Renault - Twizy (799 000 руб.) и Kangoo Z.E. (2 289 000 руб.). По серым схемам можно взять Nissan Leaf или «Теслы». Что касается последней, то в конце года возможен официальный приход американских электрокаров на наш рынок.