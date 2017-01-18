На время взрывных работ 20 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

19 Января 2017 года, 09:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 20 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 8-9 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 20 января, в пятницу, с 13.30 до 14.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанному маршруту.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /