За сутки на дорогах области зафиксировано 477 нарушений ПДД

19 Января 2017 года, 10:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – На территории области за прошедшую среду выявлено 447 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД сообщают, что 52 нарушения допущено пешеходами, шесть из них совершили несовершеннолетние.

Шесть водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также выявлено пять нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации зафиксировано 234 нарушения ПДД. 11 водителей задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего оформлено 71 столкновение с материальным ущербом, без пострадавших.