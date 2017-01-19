Самые популярные автомобили столицы

19 Января 2017 года, 19:24

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых востребованных новых легковых автомобилей в Москве за 2016 год. Всего в Москве за прошлый год было куплено 200,3 тысячи новых автомобилей, что ниже результата 2015 года на -0,6%. Лидерами столичного рейтинга стали корейские производители.

Абсолютным лидером среди марок стала компания Kia с долей 13% от общего объема продаж. Столичные жители за 2016 год приобрели 26,1 тысячу автомобилей Kia - это на 25% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге у бренда Hyundai - его доля составила 11% и 22,2 тысячи проданных автомобилей. Далее следуют японские Toyota (15,3 тыс. шт.; +15%) и Nissan (14,4 тыс. шт.; -1%). Замыкает пятерку лидеров чешская Skoda с общим количеством проданных автомобилей в 14 тысяч штук, что +16,5% больше, чем в 2015-м.

Теперь что касается результатов по конкретным моделям. Hyundai Solaris в 2016 году вновь стал самым продаваемым автомобилем в Москве, который также является и самой продаваемой моделью по стране. Показатель продаваемости Соляриса на столичном рынке составил 13,7 тысяч экземпляров. На второй позиции модельного рейтинга расположился Kia Rio c результатом 11,9 тысяч штук (+28%). Третья строчка у собираемого в Калуге Volkswagen Polo (7,2 тыс. шт.; +20,5%). Пятерку лидеров рейтинга занимают две модели от Skoda, которые также, как и Polo собирают на предприятии Volkswagen в Калуге - Octavia (6,6 тыс. шт.; +4,5%) и Rapid (5,6 тыс. шт.; +34%).