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Главная » Авто » К юбилею АО «Электротранспорт» запущены два новых троллейбуса
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 13:45

К юбилею АО «Электротранспорт» запущены два новых троллейбуса


МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – АО «Электротранспорт» является крупнейшим транспортным предприятием Мурманской области, с момента его образования перевезено около 3 миллиардов 120 миллионов пассажиров.

«В этом году предприятию исполняется 55 лет, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт Сергей Коробков. – В честь этой юбилейной даты специально оформлены два троллейбуса, сегодня один из них запущен на линию».

Электротранспорт осуществляет троллейбусные пассажирские перевозки с 11 февраля 1962 года. С 2014 года предприятие стало заниматься и регулярными автобусными пассажирскими перевозками в Мурманске. За это время приобретены комфортабельные автобусы, для удобства горожан на остановках установлены электронные табло с расчетом времени прибытия транспорта.

Сегодня городской транспорт отличает безопасность и комфорт, плавный бесшумный ход, малый интервал движения, чистота в салонах и бесплатные точки доступа Wi-Fi в троллейбусах.

Транспортный парк регулярно обновляется. В современных машинах предусмотрена возможность для перевозки малоподвижных групп населения. Троллейбусы обладают низким уровнем пола по всей длине салона, высокой маневренностью, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров.

АГМ

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