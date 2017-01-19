Автомобили Lada пользуются хорошим спросом в Германии

19 Января 2017 года, 20:00

Кто бы мог подумать, что отечественная Lada будет пользоваться вполне устойчивым спросом на родине Mercedes, BMW, Porsche? А статистика вещь упрямая - спорить с ней бесполезно. Как сообщает портал Quto.ru со ссылкой на Wroom.ru, за минувший год в Германии удалось реализовать 1686 автомобилей марки Lada. Это аж на 43% больше, чем в 2015 году. Данные взяты из отчетов немецкой государственной организации Kraftfahrt-Bundesamt о продажах российских машин.

Самой популярной моделью в Германии стал внедорожник «Нива», ныне продающийся как «Лада 4х4» - его продажи составили 1109 штук. Второе место у Lada Granta c результатом 569 машин, что втрое превышает показатели 2015 года. Кроме того, отчеты сообщают, что в Германии продано восемь экземпляров Lada неназванной модели. Wroom.ru предполагает, что это модель «Калина».

На немецком рынке цены на «Гранту» начинаются от 7010 евро или 443 347 рублей по текущему курсу. В России же «Гранта» стоит от 359 900 рублей.

Модельный ряд «Лады» для немецкого авторынка состоит из хэтчбека и седана «Гранты», универсала и седана «Калины» и внедорожника «4х4». Последнее творение «АвтоВАЗа» - седан «Веста» - пока еще в Европе не представлен.

По информации «Авторамблера», всего в Германии в 2016 году было продано 3,4 млн автомобилей, что на 5% больше, чем в 2015-м. Самая продаваемая модель на немецком рынке - VW Golf.

Quto.ru добавляет, что крупный успех у «АвтоВАЗа» есть также и в Венгрии, где «Лада» по продажам опередила такие марки, как Seat и Citroen, показав результат в 1155 штук.