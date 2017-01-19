Новая модель Volvo дебютирует в апреле

19 Января 2017 года, 20:47

Как сообщает Motor1, компания Volvo подтвердила, что новый компактный кроссовер XC40 отметит мировый дебют на автошоу в Шанхае, который состоится в апреле. Предвестником серийной модели был концепт Volvo concept 40.1, представленный в мае 2015 года.

Паркетник XC40 займет место на ступеньку ниже XC60 в модельном ряду шведской марки и будет позиционироваться как конкурент BMW X1, Audi Q3 и Mercedes GLA. Новинка получит платформу CMA, разработанную совместно с китайской маркой Geely, которой и принадлежит бренд Volvo. Как ожидается, на этой же платформе появится компактный седан S40 нового поколения.

В моторную гамму XC40 войдут «турбочетверка» 2.0 мощностью 240 сил, 1.5-литровый двигатель с тремя цилиндрами с отдачей в 180 сил и гибридная силовая установка. Гибрид будет состоять из 1.5-литрового агрегата и электрического двигателя, работающих вместе с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Суммарная мощность гибридной версии составит 254 лошадиных силы.

По словам главы Volvo по исследованиям и развитию Питера Мертенса, годовый тираж XC40 должен составить около 100 000 экземпляров. Основными рынками сбыта кроссовера являются Китай и США. Производиться XC40 будет на заводе в бельгийском Генте и в китайском Луцяо. В продаже паркетник появится в конце 2017 года.