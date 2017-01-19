График уборки снега в Мурманске на 20-22 января

МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории Мурманска и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
С 23:00 20 января до 8:00 21 января
Первомайский округ:
– ул. Морская.
– ул. Зои Космодемьянской, от ул. О. Кошевого до дома №100, нечетная сторона.
Октябрьский округ:
– ул. Пушкинская;
– ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна.
Ленинский округ:
– ул. Сафонова;
– ул. Ушакова.
С 8:00 до 16:00 21 января
Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до ул. Морская, четная сторона;
– ул. Бондарная.
Октябрьский округ:
– Ул. Профсоюзов.
Ленинский округ:
– Ул. Ушакова.
С 23:00 21 января до 8:00 22 января
Первомайский округ:
– Пр. Лыжный.
Октябрьский округ:
– Ул. Профсоюзов;
– Ул. Ленинградская.
Ленинский округ:
– Ул. Нахимова.
С 8:00 до 16:00 22 января
Первомайский округ:
– Проезд от ул. Бочкова до д.16 по ул. Достоевского.
Октябрьский округ:
– Съезд по Верхнеростинскому шоссе от д.1 до д. 15.
Ленинский округ:
– Проезд к д. 25/4 по ул. Аскольдовцев.
АГМ