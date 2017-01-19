На дорогах Мурманской области выявлено 416 нарушений ПДД за прошедшие сутки

20 Января 2017 года, 10:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – За 19 января сотрудниками ГИБДД выявлено 416 нарушений правил дорожного движения, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования.

На территории Мурманской области зафиксировано восемь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 27 нарушений допущено пешеходами, из них девять совершили несовершеннолетние. Семь человек задержаны в состоянии опьянения. Еще 13 – за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 199 нарушений ПДД. Всего оформлено 77 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.