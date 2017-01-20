По решению суда 146 водителям Кольского района пришлось заплатить штраф в двойном размере

20 Января 2017 года, 16:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В 2016 году сотрудниками ГИБДД России по Кольскому району составлено 172 административных материала за несвоевременную оплату штрафа.

«По итогам рассмотрения судьей было решено, что по 146 материалам вынесен штраф в двукратном размере, 24 нарушителя подвергнуты административному аресту, а в двух случаях – к обязательным работам», – сообщили «Би-порту» в Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что с первого января 2016 года водители и собственники транспортных средств могут оплачивать штрафы со скидкой 50%.Условие действует при оплате не позднее 20 дней с даты вынесения постановления.

«Следует учитывать, что скидка распространяется не на все виды правонарушений. Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере, – уточняет представитель. – Но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».