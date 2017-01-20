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Главная » Авто » Дороги закрыты в Мурманской области из-за метели
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 19:40

Дороги закрыты в Мурманской области из-за метели


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ - 20 февраля в период с 18:30 в виду нулевой видимости, метели и сильного ветра закрыт проезд с 1470 км по 1510 км автодороги «Кола» в Печенгском районе. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу «Никель – Приречный – Лотта». Об этом «Би-порту» сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Также с 17:30 до улучшения погодных условий закрыто движение по региональной дороге «Заполярный – Сальмиярви» с 0 км по 23 км. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через 1572 км автодороги Р-21 «Кола» в сторону г. Заполярный.

По прогнозам Гидрометеоцентра неблагоприятная погода сохранится в течение выходных дней. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости, особенно за пределы населенных пунктов!

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