Три дороги области закрыты для проезда, ещё по двум ограничено движение

21 Января 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 января/ БИ-ПОРТ - 21 феврал в виду нулевой видимости, метели и сильного ветра закрыт проезд с 1470 км по 1510 км автодороги «Кола» в Печенгском районе. Закрытым остаётся движения по автодороге «Заполярный – Сальмиярви» с 0 км по 23 км, а также автодорога Кола – Серебрянские ГЭС от 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Как сообщили «Би-порту» в Мурманскавтодорое, движение по автодорогам Мишуково-Снежногорск и Снежногорск-Гаджиево ограничено для грузового транспорта.

Ночью закрывался автоподъезд к Североморску. В настоящий момент все остальные дороги области открыты для проезда.