Пять человек пострадали в ДТП на дорогах области за прошедшие трое суток

23 Января 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – За прошедшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано пять ДТП. В результате аварий четыре человека обслужены амбулаторно, еще один ребенок госпитализирован.

В пятницу, 20 января, на проспекте Кольском в районе дома 104/4 в 8:45 мужчина, управляя «Honda», допустил наезд на 10-летнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу – обслужен амбулаторно.

Вечером того же дня в поселке Зеленоборский неустановленный водитель, при движении по дворовой территории сбил женщину.

«ДТП произошло в 19:41 около 41 дома по улице Энергетическая. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшая, 1976 года рождения, обслужена амбулаторно», – сообщили в ГИБДД по Мурманской области.

В Мурманске на перекрестке Карла Маркса - Старостина «Renault» в 21:45 столкнулся с автомобилем «Toyota», двигаясь на запрещающий сигнал светофора. В итоге пассажир «Renault» обслужена амбулаторно.

На следующее утро в 5:10 в Алакуртти на улице Данилова около дома 11 водитель «Ferrari» сбил пешехода – девушку, 1992 года рождения.

В Гаджиева также 21 января в 19:30 в районе дома 55 по улице Колышкина водитель «Audi А4», подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу допустил наезд на ребенка.

«Он не учел дорожные и метеорологические условия. В результате происшествия девочку, 2007 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение», – пояснили в ГИБДД.

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