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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Авто » Почти 1100 нарушений ПДД зафиксировано в Мурманской области за выходные
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 11:17

Почти 1100 нарушений ПДД зафиксировано в Мурманской области за выходные


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток в Мурманской области зарегистрировано 1096 нарушений правил дорожного движения. Из них 69 допущены пешеходами, девять – несовершеннолетними.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 19 водителей. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 24 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. Девять водителей задержаны за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 654 нарушения ПДД. Всего оформлено 262 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.

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1.
По решению суда 146 водителям Кольского района пришлось заплатить штраф в двойном размере
2.
На дорогах Мурманской области выявлено 416 нарушений ПДД за прошедшие сутки
3.
За сутки на дорогах области зафиксировано 477 нарушений ПДД
4.
За сутки в Мурманской области зафиксировано более 400 нарушений ПДД
5.
За минувшие выходные северяне 1431 раз нарушали ПДД
 
 
 
 
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