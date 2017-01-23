Почти 1100 нарушений ПДД зафиксировано в Мурманской области за выходные

23 Января 2017 года, 11:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток в Мурманской области зарегистрировано 1096 нарушений правил дорожного движения. Из них 69 допущены пешеходами, девять – несовершеннолетними.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 19 водителей. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 24 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. Девять водителей задержаны за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 654 нарушения ПДД. Всего оформлено 262 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.