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Главная » Авто » В Мончегорске полицейскими возбужден ряд уголовных дел по фактам управления транспортом в нетрезвом виде
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 19:02

В Мончегорске полицейскими возбужден ряд уголовных дел по фактам управления транспортом в нетрезвом виде


МОНЧЕГОРСК/ 23 января - Так, сотрудниками ГИБДД возле дома по проспекту Кирова за нарушение правил дорожного движения был задержан мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ». Полицейские выяснили, что житель города, 1978 года рождения, находится в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердило медицинское освидетельствование. Показания прибора составили 0,373 мг/л.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что данный гражданин уже был лишен в прошлом году водительских прав за управление транспортом в нетрезвом виде, срок административного наказание еще не истек.

Кроме того, на проспекте Ленина также за управление автомобилем «ВАЗ» в нетрезвом виде был задержан мужчина, 1985 года рождения. У многократно судимого ранее подозреваемого наличие алкоголя в крови составило 1,384 мг/л.

По фактам повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: myslo.ru

 

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