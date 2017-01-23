График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает уборку и вывоз снега с городских дорог. Как сообщили в администрации города Мурманска, работу осложняют автомобили, припаркованные у обочин.
«Управление дорожного хозяйства» предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
23 января: 8:00 - 16:00
Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, вокруг торгового центра;
– проезд от ул. Бочкова до дома №16 по ул. Достоевского
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Журбы (четная сторона);
– Северный проезд
Ленинский округ:
– ул. Александра Невского, от ул. Николаева до железнодорожного переезда;
– проезд вдоль дома №7 по проезду Халатина
23 января - 24 января: 23:00 - 8:00
Первомайский округ:
– ул. Крупской
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Журбы до пр. Кирова (четная сторона);
– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Журбы (нечетная сторона)
Ленинский округ:
– пр. Портовый, Морвокзал
24 января: 8:00 - 16:00
Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от ул. Крупской до ул. Копытова (нечетная сторона);
– путепровод
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Егорова (нечетная сторона);
– проезд от ул. Мира до дома № 65 по ул. Старостина
Ленинский округ:
– пр. Портовый – нечетная сторона;
– проезд от дома №13 до дома №46 по ул. Набережной
24 января - 25 января: 23:00 - 8:00
Первомайский округ:
– ул. Советская (нечетная сторона);
– ул. Декабристов (четная сторона)
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Книповича ( четная сторона);
– ул. Трудовые Резервы
Ленинский округ:
– ул. Карла Либкнехта (четная сторона);
– пер. Терский
25 января: 8:00 - 16:00
Первомайский округ:
– пр. Героев Рыбачьего, от ул. Крупской до ул. Копытова (четная сторона);
– проезд от ул. Баумана до дома № 99 по пр. Кольскому
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Воровского (четная сторона);
– проезд от ул. Старостина до дома №99 по ул. Старостина
Ленинский округ:
– ул. Карла Либкнехта ( нечетная сторона);
– проезд к дому №4 по ул. Свердлова.