Полиция Кандалакши разыскивает очевидцев ДТП

23 Января 2017 года, 17:00

КАНДАЛАКША/ 23 января - 20 января 2017 года в 19.00 на улице Энергетическая в районе дома №41 в поселке Зеленоборский неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 40-летнюю женщину. Потерпевшая получила тяжкиетравмы и была госпитализирована в Кандалакшскую ЦРБ. Водитель с места ДТП скрылся.

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» разыскивает очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просьба обратиться в дежурную часть полиции по телефону 8 (815-33) 5-21-10.

МО МВД России «Кандалакшский»